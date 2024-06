Tragedia a Girifalco, si ribalta con il trattore finendo in una scarpata. Muore un 53enne

Muore schiacciato dal trattore Leonardo Rizzuto, 53 anni, nativo di Girifalco, ma residente ad Amaroni. Stava lavorando in un terreno situato in località Piano delle Pere, per conto di una ditta, quando per cause in corso di accertamento il mezzo si è ribaltato causandone la morte. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per recuperare il mezzo precipitato in una scarpata impervia, i carabinieri della Compagnia di Girifalco e personale dello Spisal di Catanzaro per gli accertamenti di competenza.