Bossi cambia... casacca, alle Europee non voterà la Lega ma Forza Italia

Paolo Grimoldi, ex segretario della Lega Lombarda, ha comunicato che Umberto Bossi lo ha chiamato per far sapere come intende votare, chiedendogli di diffondere il suo messaggio: voterà per Marco Reguzzoni (esponente di Forza Italia), perché ritiene che la Lega sia stata tradita. Il Senatur ha quindi scelto Reguzzoni, che attualmente è candidato indipendente nelle liste di Forza Italia per la circoscrizione Nord-Ovest, rappresentando il Comitato Nord.