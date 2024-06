Tre persone sono state denunciate dai carabinieri in altrettanti comuni della provincia di Napoli, per aver scattato foto alla scheda elettorale nella cabina dopo aver votato. Gli interventi sono avvenuti a Marano di Napoli, nel seggio allestito in via Piave; a Saviano, nella scuola elementare di via Cimitero; a Carbonara di Nola, nella scuola elementare di via Rainone. I tre denunciati hanno rispettivamente 45, 28 e 59 anni.