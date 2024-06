Verso Euro2024, Toni ha la sua terna di favorite: “Gli azzurri? Possono ambire alla semifinale”

Luca Toni, il campione del mondo nel 2006, ha indicato in «Francia, Inghilterra e Germania, esattamente in quest’ordine», le squadre favorite per la una vittoria al campionato europeo che inizia domani.

In un’intervista al quotidiano tedesco Bild, Toni ha detto che «nonostante abbiamo vinto l’Euro 2021, non partimmo come favoriti», ma «allora nacque qualcosa di magico. L’Italia ora sicuramente non parte di nuovo come favorita. Ci sono squadre che sono meglio attrezzate per il torneo e anche sulla carta più forti. Perciò non sarà facile per noi».

Alla domanda su quale quale sarebbe un «successo» per l'Italia, l’ex-attaccante ha risposto: «la semifinale. A quel punto tutto sarebbe possibile. La nostra squadra è capace di tutto, sono curioso anch’io di vedere cosa succederà. Possiamo arrivare in finale, ma anche uscire dopo la fase a gironi. Spero ovviamente nella finale», riporta il sito del quotidiano.