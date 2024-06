Messina, asfalto nuovo tra Tremestieri e Mili: sull'ex SS 114 è la paralisi

Siamo alle solite, lavori attesi da mesi se non da anni, certamente da fare, ma che vengono eseguiti nel punto sbagliato e, soprattutto, nel momento sbagliato. E così stamattina i mezzi meccanici sono entrati in azione nella zona sud della città, tra Tremestieri e Mili Marina, per le operazioni di scarifica e bitumazione della sede stradale. Il risultato? Caos, o meglio, in alcuni frangenti, paralisi totale in entrambe le direzioni. Oltretutto, con così elevate temperature, sarebbe consigliato eseguire questi lavori nelle ore più fresce della giornata. Vuoi anche per la salute delle maestranze impiegate in strada dove la temperaura percepita è ancora più alta di quella registrata.