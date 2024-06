Passo indietro di Biden? Nel totonomi spiccano Kamala Harris e Gavin Newsom. Ma resta il sogno Michelle Obama

Joe Biden non sembra intenzionato a ritirarsi dalla corsa alla Casa Bianca. Ma dopo la disfatta nel confronto con The Donald i dem si interrogano su chi potrebbe sostituirlo. La sua erede naturale è la vicepresidente Kamala Harris che, però, gode di consensi ancora più bassi del suo attuale capo e non è considerata avere molte chance di battere Donald Trump.

Fra i favoriti c'è anche il governatore della California: Gavin Newsom negli ultimi ultimi anni ha lavorato per costruire una sua rete personale di sostenitori e finanziatori e per imporsi con maggiore prepotenza sul palcoscenico nazionale.

La lista potrebbe essere lunga anche se il sogno resta sempre uno: la discesa in campo di Michelle Obama mentre tra le suggestioni resta anche un ritorno in campo di Hilary Clinton. La moglie di Barack ha ribadito in molteplici occasioni che non intende candidarsi ma questo non è mai bastato a mettere a tacere le voci o smorzare la speranza di coloro che la vedono, soprattutto in questo momento, come l’unica in grado di prendere per mano il partito, affrontare Donald Trump e regalare ai democratici altri quattro anni alla Casa Bianca.