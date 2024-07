Morgan accusato di stalking, il Lamezia International Film Fest lo scarta: “Evento annullato, contrari alla violenza”. Anche il Comune di Soverato fa dietrofront

"Il Lamezia International Film Fest ha sempre perseguito valori forti e molto chiari, contrari a ogni forma di violenza e di coercizione, circondandosi di associazioni e realtà sociali in linea con alcuni diritti fondamentali della persona a salvaguardia della sua dignità, si legge in una nota. "Il Lamezia International Film Fest non vuole con questa decisione entrare nel merito della vicenda giudiziaria, confida negli organi preposti e negli strumenti che lo Stato italiano possiede e mette a disposizione del cittadino e della Giustizia. Il nostro gesto non è da intendersi né come una condanna, né come una assoluzione. Il LIFF decide tuttavia di ribadire con forza la sua distanza da qualunque forma di violenza, e sceglie di annullare l'incontro con l'ospite della serata di apertura, in attesa che ogni fatto venga verificato dagli organi preposti".

La presa di posizione del Comune di Soverato

Esprime preoccupazione il sindaco di Soverato, Daniele Vacca, riguardo le recenti vicende riportate dalla stampa nazionale che coinvolgono l'artista Morgan, Marco Castoldi, accusato di discriminazione di genere e stalking nei confronti della sua ex compagna Angelica Schiatti. Circostanza che ha indotto il primo cittadino a chiedere a Chiara Giordano, direttore artistico di Armonie d'Arte Festival, di cancellare l'evento musicale previsto in città il prossimo 16 luglio presso il Giardino Botanico Santicelli, nell'ambito del Festival, che avrebbe avuto come protagonista proprio il cantante e personaggio televisivo italiano.

«Siamo consapevoli dell'importanza di mantenere un alto livello di integrità e rispetto nei confronti del nostro pubblico e delle comunità che rappresentiamo - ha dichiarato il sindaco in una comunicazione ufficiale inviata al direttore artistico della kermesse, Chiara Giordano -. Gli ultimi eventi riguardanti Morgan hanno sollevato serie preoccupazioni etiche e morali che potrebbero avere un impatto negativo sull'immagine e sulla reputazione della Città. Questa amministrazione è impegnata da sempre, con numerosi progetti, alla sensibilizzazione della cittadinanza contro qualsiasi tipo di discriminazione e contro la violenza sulle donne. Ci sembra, pertanto, del tutto inopportuno procedere alla realizzazione dell'evento in programma. Comprendiamo che questa decisione possa comportare inconvenienti organizzativi e contrattuali - ha concluso Vacca -, ma siamo convinti che sia la scelta più appropriata per tutelare i nostri valori e la nostra missione». Dunque il sindaco ha invitato la Giordano a prendere immediatamente posizione in merito, ad annullare il concerto e formulare un comunicato pubblico, informandola che in caso contrario non avrà nessun supporto logistico ed economico.