Wine not a Rometta, nel borgo incastonato tra mare e monti tutto pronto per la grande festa delle cantine e del buon cibo

Conferenza stampa lunedì 15 luglio alle ore 19.00 in largo Madonna del Sabato, a Sant’Andrea di Rometta (ME), in cui verranno svelati tutti i dettagli e le novità della quarta edizione di Wine Not 2024, in programma domenica 4 agosto nel borgo romettese .

Alla conferenza stampa saranno presenti la senatrice Barbara Floridia, il sindaco della città metropolitana Federico Basile, il sindaco del comune di Rometta, Antonino Cirino, il delegato di AIS Taormina, Gioele Micali, il presidente dell'associazione Sabatina Emanuele Borghetti.

Si tratta della quarta edizione dell'evento enogastronomico promosso e organizzato dall'Associazione Sabatina di Rometta (attiva sin dal 1972) per valorizzare il piccolo borgo incastonato tra mare e monti e promuovere la cultura del vino.

Una grande festa in cui saranno presenti numerose cantine provenienti da tutta la Sicilia e non solo... e si potranno degustare tante specialità gastronomiche. L'iniziativa che vede la partecipazione attiva dell'Associazione Italiana Sommelier, ha il patrocinio della Città Metropolitana di Messina e del Comune di Rometta.