Finale di giornata amaro per gli azzurri: Cavallaro ko (e infuriato) nel boxe, sconfitta nel beach volley

Salvatore Cavallaro ha perso l'incontro dei sedicesimi di finale della categoria 80 kg uomini di pugilato dei Giochi di Parigi2024. L’azzurro, nato Catania, si è arreso, per 4-1, di fronte al turco Kaan Aykutsun. A fine gara non ha trattenuto la propria rabbia contro le corde del ring, prendendosela anche con gli arbitri. Sconfitta all'esordio pure per Cottafava/Nicolai, nel beach volley, contro i due rappresentanti del Qatar Sherif/Ahmed che hanno vinto in due set, 21-19 21-18.