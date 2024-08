In ricordo di Sergio Mirante, Sellia e la Fin organizzano la consueta kermesse di nuoto

"La sua figura, come sportivo e architetto, rappresentava l’unione tra sport e cultura, un connubio fondamentale per aiutare i giovani a crescere, grazie ai valori di lealtà e rispetto per l’avversario che lo sport è in grado di rafforzare". Lo afferma il presidente del Consiglio regionale della Calabria, Filippo Mancuso, all’inaugurazione del V Trofeo "Sergio Mirante - Nuota con noi", organizzato dall’omonima associazione, in collaborazione con il Comitato regionale della Federazione Italiana Nuoto e il Comune di Sellia Marina. Inserito nel circuito nazionale della FIN, il trofeo è valido come campionato regionale a squadre di nuoto in acque libere. Alla manifestazione, alla presenza del presidente regionale della FIN Alfredo Porcaro, hanno partecipato la medaglia di bronzo olimpica nel taekwondo, Simone Alessio, e il campione di nuoto, Giovanni Caserta.

"Il binomio sport-cultura - aggiunge Mancuso - si è rivelato vincente anche nelle recenti Olimpiadi, dove l’Italia ha superato il bottino della scorsa edizione a Tokyo con 11 ori tra le 40 medaglie conquistate (12 d’oro, 13 d’argento e 15 di bronzo) e proprio il nuoto ha contribuito al successo con cinque medaglie: 2 d’oro, una d’argento e due di bronzo". Mancuso sottolinea: "La Calabria ha visto sei dei suoi figli portare con orgoglio i colori azzurri ai massimi livelli sportivi. Oltre a Simone Alessio, che con il bronzo nel taekwondo è diventato il settimo atleta calabrese a entrare nella lista degli olimpionici italiani, un pensiero speciale va a Giovanni Caserta, Giovanni Tocci, Daniele Lavia, Gabriele Laurenzano e Massimo Spinella, che hanno dimostrato forza, passione e dedizione. Questi risultati sono la prova di come lo sport italiano sia vivo e in continua crescita".