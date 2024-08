Autostrada Messina-Catania, l'allagamento nella "nuova" galleria: presentato un esposto in Procura

Un esposto nel quale si chiedono "verifiche attente sull'operato delle ditte appaltatrici e in generale sulle autorità garanti della manutenzione dell’autostrada e della gestione delle emergenze» è stato presentato alla Procura della Repubblica di Messina dal Codacons dopo i disagi causati agli automobilisti che percorrevano la A18 Messina-Catania in seguito all’allagamento avvenuto due giorni addietro della galleria di Letojanni, da poco inaugurata. Lo rende noto il vice presidente regionale dell’Associazione, avv. Bruno Messina.

Nell’esposto, secondo il dirigente dell’Ufficio legale regionale del Codacons, avv. Carmelo Sardella, occorre "far luce sulle responsabilità di quanto accaduto in quanto non è accettabile che a fronte di eventi meteorologici seppur intensi, un’arteria così importante, inaugurata da qualche mese dopo nove anni di lavori, venga paralizzata mettendo in pericolo la sicurezza dei cittadini».

«Pertanto - afferma l’avv. Sardella - l’esposto mira a "individuare responsabilità in fase di realizzazione e di controllo delle opere pubbliche, nonché le carenze strutturali e organizzative che hanno portato all’allagamento del tratto autostradale, sottolineando come questo non sia un caso isolato». Per l’avv. Sardella, inoltre, «questa ennesima emergenza pone l’accento sulla necessità di interventi tempestivi e risolutivi per mettere in sicurezza le infrastrutture della Sicilia, troppo spesso esposte ai rischi legati al maltempo».