Cibo scadente e prodotti ittici senza tracciabilità, sanzionata una discoteca a Corigliano Rossano

I Carabinieri del Reparto Territoriale, supportati da quelli della componente specialistica del «Nucleo Antisofisticazione e Sanità» e dai militari della Capitaneria di Porto di Corigliano Rossano, nell’ambito dei controlli finalizzati a reprimere le violazioni di carattere penale ed amministrativo nei locali di ritrovo, hanno effettuato il controllo di una rinomata discoteca attiva nel comune di Corigliano Rossano, meta abituale di giovani che nelle notti estive si riversano sul litorale jonico della provincia di Cosenza.

Durante il controllo, effettuato anche nella parte destinata alla somministrazione degli alimenti e delle bevande, sono state riscontrate diverse irregolarità amministrative legati la cattiva conservazione delle carni congelate, la mancata tracciabilità dei prodotti ittici e la scadenza di altri generi alimentari destinati alla somministrazione.

Per le violazioni rilevate sono state elevate, a carico del gestore della struttura, delle contestazioni amministrative per un importo di circa 9.000,00 euro e tutta la merce non risultata idonea per la somministrazione al pubblico è stata sottoposta a sequestro per la successiva distruzione.

Proseguono pertanto i controlli a tappeto dei Carabinieri e della Capitaneria di porto per tutelare la salute pubblica.