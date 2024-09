Muore a 88 anni la mamma di Matteo Messina Denaro: vietati i funerali

Gli ultimi anni della sua vita, complice gli acciacchi della vecchiaia, li ha vissuti a casa della figlia Giovanna nel centro di Castelvetrano, dove si era trasferita lasciando la casa di via Alberto Mario, nel quartiere Badia. Ieri notte è morta all’età di 88 anni Lorenza Santangelo, moglie dello storico padrino Francesco Messina Denaro e mamma del superboss Matteo, arrestato il 16 gennaio 2023 dopo quasi trent'anni di latitanza.

Figura rimasta in ombra e mai coinvolta in inchiesta giudiziarie, Lorenza Santangelo ha dedicato la sua vita alla famiglia, vivendo dapprima la latitanza del marito Francesco e poi quella del figlio Matteo, l’arresto delle figlie Patrizia e Rosalia e del figlio Salvatore. Ha scelto il silenzio quando la sua famiglia ha deciso di far parte di Cosa Nostra, col marito divenuto capo mandamento negli anni '80 e poi il figlio Matteo primula rossa per quasi 30 anni. Non si è mai dissociata. Da moglie, nella casa di famiglia, ha vissuto la latitanza del marito che nell’ottobre 1990 si diede alla macchia dopo che l'allora procuratore di Marsala Paolo Borsellino emise un mandato di cattura nei suoi confronti per associazione mafiosa. Francesco Messina Denaro rimase latitante per otto anni: il 30 novembre 1998 venne stroncato da un infarto e il suo corpo fu ritrovato, già vestito a lutto, nelle campagne di Castelvetrano.

La famiglia, innanzitutto. Moglie e madre, attorno a Lorenza Santangelo ci sono stati sempre i figli. E, fino al 1993, anche Matteo, il più giovane dei due figli maschi che, proprio in quell'anno si rese irreperibile alla giustizia, iniziando così la sua latitanza durata quasi 30 anni e assumendo prima il posto di comando del mandamento e poi al vertice di Cosa Nostra. Nella casa di via Alberto Mario, quando entrarono i carabinieri del Ros, trovarono il quadro stilizzato del figlio latitante, in stile Andy Wharol, e la sua vecchia raccolta di occhiali Rayban tenuta in una scatola di legno. Che il boss irreperibile alla giustizia tenesse alla madre è confermato dal fatto di aver voluto dare il nome di Lorenza alla figlia nata nel 1996 dalla relazione con Francesca Alagna. La ragazza ha vissuto per alcuni anni a casa della nonna prima di andare via; solo nell’ultimo scorcio di vita del boss ormai arrestato e malato, ha riconosciuto il padre, assumendone il cognome.

Per la morte di Lorenza Santangelo sono stati vietati i funerali. La salma sarà trasferita domani mattina all’alba al cimitero di Castelvetrano dove potranno partecipare i parenti più intimi. Poi la tumulazione nella cappella di famiglia.