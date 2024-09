Manovra: i dipendenti pubblici al lavoro fino a 70 anni su base volontaria, meno spesa per le pensioni

La norma che introduce la possibilità per le amministrazioni pubbliche di trattenere in servizio su base volontaria, il personale oltre i 67 anni e entro i 70 anni per lo svolgimento di attività di tutoraggio e affiancamento o di esigenze funzionali non diversamente assolvibili non determina maggiori oneri «ma anzi garantisce, per il periodo di trattenimento in servizio, una minore spesa previdenziale». Lo si legge nella Relazione tecnica alla bozza del ministero della P.A. sulla possibilità che i dipendenti pubblici restino al lavoro, su base volontaria e su scelta dell’amministrazione, oltre l’età per la pensione di vecchiaia.

Il piano strutturale di bilancio dell’Italia sarà approvato dal Consiglio dei ministri entro il 20 settembre, in linea con la scadenza fissata dalla Commissione Ue. Il Cdm potrebbe validare il testo con una seduta ancora da convocare per martedì 17 settembre. Fonti di governo fanno sapere che la deadline fissata da Bruxelles verrà rispettata e specificano che non c'è stata nessuna richiesta all’Ue di dilazione dei termini.