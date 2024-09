Messina, ufficiale: 50 euro per l'abbonamento annuale ATM. Si può sottoscrivere e pagare online

Presentata stamani la campagna MOVEME per il trasporto pubblico a prezzi agevolati in città. Confermato che il prezzo annuale passa da 20 a 50 Euro. Le novità riguardano anche le modalità di adesione. Ci si può abbonare e pagare anche on line, attraverso il sito dell'ATM, per evitare lunghe file agli sportelli. I possessori di tessere non dovranno rifarla, i nuovi sottoscrittori, invece, dovranno poi andare a ritirarla dopo una settimana. Potranno essere sottoscritti fino a 21 mila abbonamenti. La sottoscrizione online scatterà un minuto dopo la mezzanotte del 15 settembre. Chi ha ancora attivo il vecchio abbonamento, può acquistare quello nuovo che si attiverà in automatico alla scadenza del precedente. Non è stata invece presentata alcuna opzione parcheggio legata agli abbonamenti sui mezzi publici. In questa fase in cui ancora vige la gratuità nei parcheggi di interscambio non è stata varata alcuna iniziativa in tal senso