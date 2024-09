Susanna Recchia, scomparsa con la figlioletta di tre anni a Treviso: trovata una lettera d'addio

La segnalazione della scomparsa era stata fatta dal compagno di Susanna , che si era recato nella sua abitazione per prendere la figlia, non trovando né la piccola né la madre. Ha quindi allertato la polizia, e l’allarme è stato diramato anche alla Prefettura di Treviso . Un elemento emerso in serata ha però accentuato l’angoscia attorno a questa vicenda: la donna ha lasciato su un tavolo di casa una lettera di cinque pagine, nella quale annuncia l’intenzione di volersi uccidere. È stato il compagno a consegnare i fogli alla polizia . Secondo quanto si è appreso da fonti qualificate, la 45enne viveva una situazione di forte disagio psicologico , accentuata dal fatto che si stava separando dal compagno.

All’interno della Volkswagen bianca gli investigatori non hanno notato tracce significative. Era parcheggiata nel piazzale di un bar, a poche decine di metri dall’imbocco del ponte. La donna ha lasciato a casa il telefono cellulare ed il portafoglio con i documenti. Sono in corso ricerche in tutta la provincia e nei territori limitrofi con verifiche attraverso i sistemi di videosorveglianza pubblici e privati e dispositivi per il riconoscimento automatico della targa. Dopo il ritrovamento della vettura, sottolinea l’assessore regionale alla protezione civile Gianpaolo Bottacin, «le ricerche di madre e figlia si concentreranno nella zona».

La donna è alta circa 1 metro e 65 centimetri, di corporatura normale, ha capelli ricci castani, occhi castani e due tatuaggi sulla spalla destra. La Prefettura di Treviso ha diramato un avviso a chiunque la vedesse, ed ha attivato il protocollo per la ricerca delle persone scomparse.