Emilia Romagna devastata dal maltempo: fiumi esondati e migliaia di sfollati: “Allerta rossa oggi e anche domani”

Fiumi esondati e migliaia di sfollati. E così l'Emilia Romagna torna a rivivere l'incubo che ha mietuto vittime nei mesi scorsi. «L'allerta rossa rimane per tutta la giornata di oggi e resterà per la giornata di domani per i bacini sopra soglia 3. Dovremo comprendere insieme al centro funzionale se ampliare anche ad alcuni bacini che in questo momento erano in soglia arancione: quindi non necessariamente quelli che abbiamo visto oggi, ma quelli che sono in soglia 3, magari nel modenese, se è necessario passare all’allerta rossa per il deflusso del picco di piena». Lo ha detto la presidente della Regione Emilia-Romagna facente funzione, Irene Priolo.

«Nel pomeriggio capiremo dopo l’emissione dell’allerta quali saranno i territori che continueranno ad avere la chiusura delle scuole e quelli che, anche alla luce dell’evoluzione, potranno anche non chiudere i plessi scolastici - sottolinea Priolo - Ovvio che abbiamo diverse persone evacuate, dove abbiamo avuto degli allagamenti proveremo a fare il possibile per tornare alla normalità molto velocemente. Dove abbiamo avuto interessamenti da frane proveremo a capire come superare le criticità».