È stata rinviata all'8 novembre 2024 l'udienza fissata per oggi davanti al tribunale delle imprese di Roma in merito all'azione inibitoria collettiva proposta da 104 cittadini contro la società stretto di Messina. Il rinvio è stato determinato dalla mancata notifica da parte dei ricorrenti al pubblico ministero, atto previsto per legge.