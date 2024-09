Assemblea sindacale dell'Asp di Messina autorizzata... a Milazzo. La protesta dei sindacati

La richiesta assemblea della FPCGIL, che si sarebbe dovuta tenere a Messina, è stata autorizzata dall'Asp di Messina nei locali dell’ospedale di Milazzo. Un atteggiamento che non è andato giù ai sindacati. «Risulta evidente», dichiarano il segretario generale della FP CGIL, Francesco Fucile (in foto), il segretario con delega alla Sanità, Antonio Trino e l’rsu Giuseppe Romeo, che l’atteggiamento quasi provocatorio dell’Asp di Messina è finalizzato ad impedire che i lavoratori si riunissero in assemblea, stante anche l’importante vertenza che li vede protagonisti da anni di battaglie. Una richiesta di assemblea trasmessa venerdì 20 settembre all’azienda, secondo quanto previsto dalle norme contrattuali vigenti, riceve un riscontro alle 17 di martedì 24 settembre e solo perché gli uffici vengono sollecitati, con una risposta che a dir poco fa rimanere attoniti. In un ambito di corrette relazioni sindacali è mai pensabile che si autorizzi un’assemblea di lavoratori in locali che distano oltre 30 km dalla sede di Via La Farina senza che ciò sia avvenuto con interlocuzioni con la richiedente organizzazione sindacale e dopo che i lavoratori si erano già organizzati per raggiungere la sede di Via La Farina il 25 settembre alle ore 9? L’intento dell’azienda è stato quello di impedire che i dipendenti si riunissero in assemblea, nonostante la disponibilità a quanto ci risulta di idonei locali nella sede di Pistunina, e per questo la FP CGIL ha dato mandato ai propri legali per ravvisare gli eventuali estremi per una denuncia dell’ASP.