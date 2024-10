L'Atalanta fa sul serio in Champions, Shakhtar annichilito (0-3): in gol Djimsiti, Lookman e Bellanova

Shakhtar-Atalanta 0-3

Marcatori: 21'pt Djimsiti, 44'pt Lookman, 3'st Bellanova.

SHAKHTAR DONETSK (3-4-1-2): Riznyk 5.5; Ghram 5 (1'st Konoplia 6), Bondar 5.5, Matviyenko 5; Gomes 5 (18'st Kevin 6), Kryskiv 5.5, Stepanenko 5.5 (18'st Bondarenko 6), Pedro Henrique 5.5; Sudakov 5; Zubkov 4.5 (30'st Newertton), Eguinaldo 5 (18'st Traoré 5.5). In panchina: Fesiun, Franjic, Shved, Azarov, Tobias, Nazaryna, Pedrinho. Allenatore: Pusic 5.5.

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi 6; Kossounou 6.5 (38'st Godfrey sv), Djimsiti 7 (1'st Pasalic 6), Kolasinac 6.5; Bellanova 7 (30'st Cuadrado 6), De Roon 6.5, Ederson 6.5, Zappacosta 6.5; Samardzic 6.5; De Ketelaere 6.5 (15'st Zaniolo 6), Lookman 7.5 (15'st Retegui 6). In panchina: Rui Patricio, Rossi, Palestra, Comi, Manzoni, V.Vlahovic, Del Lungo. Allenatore: 7

ARBITRO: Joao Pinheiro (Portogallo) 5.5

NOTE: terreno di gioco in buone condizioni. Spettatori: 21.663. Ammoniti: Ghram, Zaniolo, Gasperini, Ederson. Angoli: 3-5. Recupero: 0', 5'.

Reduce dal pareggio all’esordio con l’Arsenal, l’Atalanta ottiene la prima vittoria in Champions League in trasferta contro lo Shakhtar. Sul neutro di Gelsenkirchen i nerazzurri s'impongono 3-0 grazie alle reti di Djimsiti, Lookman e Bellanova, tutti al primo sigillo assoluto nella massima competizione europea. La squadra di Gasperini ritrova il sorriso dopo tre gare di fila senza successi tra campionato e coppa, salendo a quota 4 punti in classifica, mentre gli ucraini restano a 1 dopo il pari nella prima sfida con il Bologna. Succede poco o nulla per i primi venti minuti di gara, poi proprio al 21', sugli sviluppi di una palla inattiva, la Dea riesce a sbloccarla: Samardzic tocca corto per Lookman che propone un cross velenoso al centro, Djimsiti controlla di coscia e sotto porta trafigge il portiere per l’1-0. I nerazzurri continuano a fare la partita e vanno costantemente alla ricerca del raddoppio, mancandolo in diverse occasioni: le più clamorose quelle di Lookman al 36' (traversa colpita con un destro al volo in girata) e De Ketelaere al 39', con l’ex Milan che fallisce un colpo di testa sotto porta su sponda aerea di Zappacosta. Proprio nel finale di primo tempo arriva il meritato 2-0: la firma è di Lookman, che piazza la zampata vincente su assist di Kolasinac. In avvio di ripresa la primissima chance è per lo Shaktar con il neo entrato Konoplya, ma dall’altra parte l’Atalanta risponde immediatamente e chiude i conti trovando il tris: Zappacosta s'inserisce a sinistra, rientra sul destro e propone un bel cross sul quale si avventa di testa Bellanova mettendo al sicuro il risultato. Qualche istante più tardi la Dea sfiora anche il poker, colpendo un palo con lo stesso Zappacosta. Per il resto del tempo la formazione italiana gestisce senza problemi il largo vantaggio e si mette in tasca un bel successo.