«Che carriera Rafa! Ho sempre sperato che questo giorno non arrivasse mai». Roger Federer è stato uno dei primi a rispondere al post-video in cui Rafa Nadal ha annunciato il ritiro dal tennis. «Grazie per i ricordi indimenticabili e per tutti i traguardi incredibili raggiunti in questo sport che amiamo - le parole dell’ex n.1 -. È stato un onore assoluto». Anche l’azzurro Matte Berrettini ha salutato Nadal, con un semplice 'Leyenda'.