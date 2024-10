Us Acli-iMARCOs, riparte la giostra del gol chiamata Futsal League. In premier tutti a caccia di Armazem 

La Premier League nel dettaglio

Vedi Armazem e poi... perdi: nelle ultime stagioni il campionato ha avuto una dominatrice assoluta. La squadra del factotum Nardi ha macchiato la fedina “sportiva” solo nella fase nazionale, in cui è stata battuta dai padroni di casa della Nova Siri, ma per il resto in bacheca ci sono solo trofei e riconoscimenti (incluse le due Supercoppe di inizio stagione, già portate a casa, e il Guanto d’oro, saldamente in mano al portierone Guido Astorino). Quest’anno c’è curiosità proprio per via della nuova formula per arrivare alla vincitrice. Riusciranno i Nardi’s boys a mantenersi in vetta? Non mancano le outsider che potrebbero fare la voce grossa. C’è grande voglia di fare bene nel gruppo dello Spezzano C5, squadra reduce dalla vittoria dei playoff nel campionato di Championship. Il tecnico Rizzo lavora da mesi per stupire, a cominciare dal derby in salsa silana con Calabria Young, altra squadra molto ben attrezzata, che ha mantenuto la permanenza in categoria vincendo i playout. Occhio anche alla Soccer San Pietro, che lo scorso anno ha centrato un meritato secondo posto e quest’anno vorrà spingere di più. Da tenere in considerazione anche l’Asd Don Marano del bomber indiscusso della Futsal League, Luciano Massimilla, che ha conquistato il titolo di “Pallone d’oro”: sarà lui, anche quest’anno, la punta di diamante della squadra guidata dal tecnico Iorio. Vincere, certo, ma anche dare l’esempio: è questo lo spirito dell’Oratorio San Nicola, squadra correttissima composta da molti giovani che si darà da fare anche sotto il piano dei risultati. Da non sottovalutare l’entusiasmo dell’Esaro United, che lo scorso anno ha centrato la promozione dalla Championship. La squadra del presidente/portiere Napoli ha numeri, tecnica ed esperienza per poter incarnare la sorpresa della Premier. Corrono e competono con una motivazione fortissima i ragazzi della Giovanile Bianchi, che giocano nel ricordo del tecnico Sandro Spina, mettendoci cuore e gambe in ogni match. Guai a non prendere in considerazione la Real Cannuzze, gruppo formato da calcettisti d'esperienza che lo scorso anno si sono messi in mostra in Championship. Non farà sconti a nessuno neanche la Roglianese guidata da Sicilia. Vuole stupire pure il San Luca C5, che ha fatto la storia del futsal della provincia cosentina. La squadra di Vadue, guidata dall’allenatore Scarpelli, ha una squadra rodata e convincente.

E da lunedì s’inizierà a fare sul serio. La giostra del gol va solo... attivata!

