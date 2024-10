Catanzaro, domani c'è il Bari: "Abbiamo lavorato sull'aspetto mentale, sono fiducioso perché alleno un gruppo compatto" VIDEO

Fabio Caserta non ha vissuto settimane semplici a causa del momento del Catanzaro, ma il tecnico calabrese non è sfiduciato nonostante... il Bari: "Tutte le trasferte sono difficili, ma in questi giorni abbiamo lavorato sodo e sono molto soddisfatto. Abbiamo un po' di acciaccati, ma Pagano sta meglio. Pittarello ha un problema alla caviglia da inizio settimana, dobbiamo valutarlo. La Mantia? Adesso sta bene, può giocare anche da titolare. Rientra anche Iemmello che in questa categoria fa la differenza, è un valore aggiunto. Ho parlato tanto con i ragazzi, sia singolarmente che come gruppo. Quando non arrivano i risultati va curato l'aspetto mentale, mi dispiace quando c'è l'atteggiamento giusto ma il campo non premio. Alleno un gruppo solido e forte".