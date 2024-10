Puliva e "ripuliva", 20 chili di oro rubato trovati in casa di una domestica

Una 57enne di origine campana residente per un certo periodo in provincia di Rimini, domestica di professione oltre a pulire, pare abbia anche 'ripulito' di oro e oggetti preziosi la villa dove andava a servizio a Misano Adriatico. I fatti, come riporta la stampa locale, risalgono all’agosto scorso quando il proprietario, un imprenditore, ha sporto denuncia presso i carabinieri della cittadina romagnola. La donna era tornata a Napoli ed è lì che i militari hanno trovato la refurtiva, oro e gioielli, spariti dalla villa del misanese.

La 57enne, denunciata dagli uomini dell’Arma, dovrà ora rispondere delle accuse di furto e ricettazione a seguito del colpo messo a segno nell’abitazione del suo datore di lavoro temporaneo. Diretti e coordinati dalla Procura della Repubblica di Rimini, i carabinieri hanno raccolto elementi che hanno portato alla donna, che svolgeva i lavori domestici nella casa. Il suo domicilio è stato perquisito ed è stata ritrovata parte della refurtiva. Sono stati recuperati anche altri preziosi di provenienza sospetta e un’ingente somma di danaro, di cui l'indagata non ha saputo fornire indicazioni. In totale si parla di decine di chili di oro, circa 20, per un valore di oltre 2 milioni. Quanto rinvenuto è stato restituito all’avente diritto, mentre gli altri beni sono stati sottoposti a sequestro.