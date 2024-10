Trasferimento non convalidato: motovedetta con i migranti ripartita dall'Albania verso Bari

La motovedetta della Guardia Costiera con a bordo i dodici migranti del centro italiano di permanenza per il rimpatrio è ripartita dall’Albania ed è in viaggio per Bari.

Ieri la sezione immigrazione del tribunale di Roma non ha convalidato il loro trattenimento all’interno del centro. Arrivati a Bari - a quanto si apprende - verranno accolti nel Centro per richiedenti asilo. Il mezzo che li trasporterà non è dunque una nave militare, come si era appreso in un primo momento.