Cosenza tra crisi e ripartenza: l'urgenza di riformare i trasporti pubblici

"Cosenza sta affrontando una profonda emergenza nella gestione del territorio e nell'erogazione dei servizi pubblici, conseguenza di un lungo periodo di cattiva amministrazione e assenza di una visione strategica". Lo afferma l'associazione Città & Futuro, che poi rincara la dose: "La città, che oggi si trova in una condizione di grave dissesto finanziario, ha accumulato oltre 300 milioni di debiti, una macchina amministrativa ridotta ai minimi termini e numerosi contenziosi ancora in sospeso. A questi problemi si aggiungono ritardi nell'adempimento di obblighi legislativi e il fallimento dei progetti di mobilità urbana, come la mancata realizzazione della metropolitana leggera e il dissesto finanziario dell'azienda municipalizzata A.M.C.O., portata alla dismissione. Il tema dei trasporti emerge come uno degli aspetti più critici della crisi cittadina. L'assenza di una rete di mobilità efficiente non solo ha peggiorato il traffico e la vivibilità dei quartieri, ma ha anche compromesso la qualità della vita dei cittadini, influenzando negativamente l'ecosistema urbano e l'accesso ai servizi. In un contesto dove la mobilità rappresenta un nodo centrale per la fruizione del tempo libero e per lo sviluppo della città, l'assenza di interventi strutturali non è più tollerabile. L'amministrazione attuale, guidata dal sindaco Franz Caruso, si è trovata a dover gestire un'eredità complicata, frutto di decenni di inefficienza. Tuttavia, oggi, la necessità di una revisione complessiva delle politiche urbane appare ineludibile. L'idea di una "città unica" che unisca Cosenza, Rende e Castrolibero, portata avanti da tempo, potrebbe essere una chiave di rilancio, ma solo se accompagnata da un serio progetto di riqualificazione dei trasporti. Per discutere di questo tema cruciale, l'associazione Città & Futuro ha organizzato un incontro pubblico dal titolo "I trasporti locali in città, tra presente e futuro". L'evento si terrà il 23 ottobre alle 17:30 presso la sala convegni della CGIL di Cosenza, con l'obiettivo di raccogliere esperti e cittadini per tracciare un percorso di rilancio. La mobilità urbana è un tassello fondamentale per il futuro della città, e il confronto su possibili soluzioni potrebbe rappresentare il primo passo verso un cambiamento necessario e atteso da tempo".