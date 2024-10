Uccide la madre e confessa in diretta tv: disposta la perizia psichiatrica su Lorenzo Carbone

Sarà sottoposto a perizia psichiatrica Lorenzo Carbone, l’uomo di 55 anni che lo scorso 22 settembre ha ucciso la madre, l’80enne Loretta Levrini, nella sua casa di Spezzano in provincia di Modena, strangolandola. Carbone aveva confessato la responsabilità del delitto davanti ai cronisti della tv. A stabilire la necessità di una perizia è stato il giudice, accogliendo in fase di incidente probatorio la richiesta del pm titolare delle indagini, Giuseppe Amara. Come riporta la stampa locale, la perizia dovrà stabilire non solo la capacità o meno di intendere e di volere del presunto omicida, reo confesso, ma anche valutare la sua eventuale pericolosità sociale. Il prossimo 28 ottobre si svolgerà sempre in tribunale a Modena l’udienza di conferimento dell’incarico al perito.