Maltempo su Lamezia, i vigili del fuoco impegnati nelle zone più colpite

Proseguono senza sosta le attività dei vigili del fuoco a seguito dell'ondata di maltempo che, dalla notte del 21 ottobre, ha colpito l'area di Lamezia Terme e i comuni limitrofi dell'istmo di Catanzaro, tra cui Maida, San Pietro a Maida e Iacurso. Le forti piogge hanno causato allagamenti significativi, in particolare nell'area industriale ex Sir e nella zona tra la SS 18 e l'autostrada A2 del Mediterraneo. Con circa 150 interventi già eseguiti e 5 ancora in coda, sono state raggiunte e soccorse le zone isolate, mentre le squadre continuano a lavorare per disostruire le vie di comunicazione e prosciugare le aree allagate, come il FLY Parking di Lamezia Terme.