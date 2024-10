Scuola, pagamento supplenze brevi e stipendi dei neo assunti: i chiarimenti del Ministero

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito, tramite il dott. Jacopo Greco, Capo dipartimento per le risorse, l’organizzazione e l’innovazione digitale, precisa che l’amministrazione sta procedendo con la liquidazione di tutti i ratei autorizzati dalle istituzioni scolastiche per i supplenti brevi e saltuari.

Rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, la situazione è migliorata sensibilmente in termini di tempestività dei pagamenti anche grazie alle risorse aggiuntive che sono state recuperate in collaborazione con il MEF in sede di assestamento di bilancio. Questo risultato testimonia l’impegno del Ministero nell’ottimizzare le procedure di gestione delle supplenze brevi, migliorando i tempi di erogazione in un processo di continuo efficientamento che è ancora in corso.

Per quanto concerne alcune segnalazioni relative ai tempi di erogazione della prima mensilità stipendiale nei confronti di alcuni docenti neoassunti in ruolo, che lamentano dei ritardi, è importante chiarire, a seguito degli approfondimenti svolti, che i tempi e le modalità procedurali di riconoscimento di tali emolumenti non sono dipendenti da presunti o eventuali malfunzionamenti del sistema informativo del Ministero.