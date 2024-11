Trump annuncia la squadra di governo: Tom Homan come "zar del confine" con poteri speciali per l’immigrazione

«Ci concentreremo sul peggio del peggio, non sarà come la sinistra ha raccontato». Sono state le prime parole di Tom Homan, il nuovo «zar del confine» a cui Donald Trump ha consegnato pieni poteri per affrontare l'emergenza immigrazione che l’amministrazione Biden non è riuscita a disinnescare. Homan, parlando a Fox News, ha annunciato che la «deportazione di massa» degli illegali partirà dai criminali.

Nella prima amministrazione Trump, Homan era stato il controverso capo dell’immigrazione, l’uomo che decise la separazione tra genitori immigrati illegali e i loro bambini. A lui viene chiesto ora di guidare la deportazione di massa di circa undici milioni di illegali. Le sue parole arrivano mentre Trump compone velocemente la sua squadra di governo.

Nuove nomine nella squadra di governo di Trump

Dopo la promozione a capo dello staff della Casa Bianca di Susie Wiles, co-presidente della campagna elettorale del tycoon, Elise Stefanik è stata scelta come ambasciatrice USA alle Nazioni Unite. «Elise - ha dichiarato Trump - è una combattente intelligente, forte e tosta in difesa dell’America». Fedelissima del tycoon, Stefanik era stata una candidata al ruolo di vicepresidente, emergendo come una star durante le audizioni nelle università di élite, da Harvard alla Columbia, dove ha accusato le presidenti di non aver tutelato gli studenti ebrei minacciati dai manifestanti pro-Gaza.