Catanzaro ricorda la figura dell'avvocato Giovanni Le Pera

L’incontro, presentato dall’avv. Antonella Canino, ed aperto non solo all’avvocatura catanzarese ma a tutta la società civile, si inserisce nel percorso di eventi fortemente voluti dal Direttivo della Camera Penale di Catanzaro e dal suo Presidente avv. Francesco Iacopino, per dare seguito all’iniziativa che circa venti anni fa l’avv. Enzo Ioppoli, allora Presidente della Camera Penale di Catanzaro, ha dedicato ai “penalisti di ieri, nel ricordo dei penalisti di oggi, come esempio per i penalisti di domani”.

Per queste ragioni oggi, in un momento storico e sociale in cui i valori giuridici sembrano essere messi in discussione, assume un significato ancora più profondo e urgente ricordare figure che con il loro impegno, la loro passione, sono state e sono ancora un esempio ed un aiuto per fronteggiare sfide che vanno anche oltre le aule dei tribunali.

Avremo l’opportunità di ascoltare, con affetto e riconoscenza, l’avv. Valerio Murgano nel suo ricordo dell’avv. Giovanni Le Pera, figura elegante e appassionata del nostro Foro, in un momento di condivisione e di riflessione sul significato profondo del nostro impegno quotidiano nel garantire la giustizia e difendere i diritti delle persone.