Laura Santi, ok al suicidio assistito per la giornalista umbra con sclerosi multimpla: "Felice di sentirmi veramente libera di scegliere"

E’ un percorso cominciato esattamente due anni, nel novembre del 2022, quello di Laura Santi, giornalista perugina, consigliera generale dell’associazione Luca Coscioni affetta da oltre 25 anni da una forma progressiva e avanzata di sclerosi multipla alla quale sono stati riconosciuti tutti e quattro i requisiti previsti dalla sentenza della Corte costituzionale sul «suicidio assistito». Anche se comunque al momento non intende avvalersi della procedura.

La nona persona in Italia, seguita dall’associazione, ad aver avuto il via libera per la morte volontaria assistita. «Felice di sentirmi veramente libera di scegliere» il commento di Laura Santi che comunque al momento non intende avvalersi della procedura.

Il riconoscimento medico e i prossimi passi

Per individuare farmaco e modalità per procedere è stato richiesto un incontro che avverrà nelle prossime settimane. La relazione medica - ha reso noto l’associazione - ha riconosciuto, dunque, che Laura Santi è capace di autodeterminarsi, affetta da una patologia irreversibile che provoca sofferenze fisiche o psicologiche che reputa intollerabili, dipendente da trattamenti di sostegno vitale. E' dunque la prima umbra, e la nona persona in Italia, a ottenere il via libera per l’accesso alla morte volontaria assistita.