Nasce la Kings League di calcio a 7 e sarà presieduta da Zlatan Ibrahimovic. Ecco di cosa si tratta

La Kings League, calcio a 7 ideato nel 2022 da Kosmos, società fondata e presieduta da Gerard Piquè, è pronta a rivoluzionare anche il calcio italiano. Questa sera si è tenuta a Torino la presentazione ufficiale di Kings League Italia, che ha visto il saluto di Gerard Piquè in apertura per poi accogliere Zlatan Ibrahimovic - presidente di Kings League Italia - e Claudio Marchisio, nominato Head of Competition. L’evento ha anche visto la partecipazione di campioni del calibro di Gigi Buffon, Alex Del Piero, Andrea Pirlo, Luca Toni e Francesco Totti.

Sono state svelate poi le dodici squadre partecipanti al campionato e i presidenti che le guideranno, tra star del mondo del calcio e dell’intrattenimento. Tra le novità svelate, la più importante riguarda l’Italia, il Paese ospitante della prima Kings World Cup Nations, che prenderà il via il 1 gennaio 2025. Nell’arco di 12 giorni, i 16 Paesi partecipanti si sfideranno per essere incoronati primi Campioni del Mondo della Kings League, con finale all’Allianz Stadium di Torino il 12 gennaio