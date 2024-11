Calabria Film Commission, stasera a Corigliano-Rossano la prima de “Il cammino – Viaggio in Calabria”

Questa sera, sabato 23 novembre, alle ore 21:00, il Teatro Paolella di Corigliano-Rossano ospiterà la première del docufilm “IL CAMMINO | Viaggio in Calabria”, diretto da Mattia Leonardo De Blasi e prodotto da Pier Luigi Sposato per BIG DIGITAL EYE, in co-produzione con Teatro in Note, Respirano LLC e Clément Film House.

Il progetto, finanziato dalla Fondazione Calabria Film Commission nell’ambito dell’avviso pubblico per il sostegno alle produzioni audiovisive in Calabria 2022, ha attraversato numerosi territori calabresi: Caccuri (KR), Cardinale (VV), Civita (CS), Roghudi (RC), Seminara (RC), Gerace (RC), Sersale (CZ), Staiti (RC), Stilo (RC), Cassano Allo Ionio (CS), Cerchiara di Calabria (CS), Corigliano-Rossano (CS), Rocca Imperiale (CS), Roseto Capo Spulico (CS), San Giovanni in Fiore (CS), Santa Severina (KR), Serra San Bruno (VV) e Spezzano della Sila (CS).

La pellicola esplora il tema del cammino e del ritorno alle azioni autentiche della vita. Racconta il viaggio di un giovane trentenne che ritrova sé stesso, intraprendendo casualmente un percorso nel cuore della Calabria. Lungo il tragitto incontra una giovane donna calabrese, con la quale nascerà un sentimento d’amore.