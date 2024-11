Multe infettate dal caos Covid: cifre triplicate, cittadini nei guai a Cosenza

Multe mai notificate, ma adesso da pagare. E pure salatamente. Lo denunciano i cittadini che in questi giorni stanno affollando gli uffici della Polizia municipale per capirci di più sulle ingiunzioni di pagamento inviata da Municipia, il concessionario responsabile della riscossione coattiva per il comune di Cosenza. Si tratta, in molti casi, di multe relative a infrazioni del 2021, spesso per violazioni delle ztl. Gli utenti dicono di non avere mai ricevuto notifica della sanzione, altrimenti l’avrebbero pagata subito e tranquillamente, invece di doverlo fare adesso moltiplicata dalla mora. Il problema è nella notifica condizionata dalle conseguenze degli anni piegati dall’emergenza Covid. Eh sì, perché nei momenti più caldi la normativa aveva allargato le maglie e c’era meno rigidità circa la materiale consegna al destinatario. Quindi, racconta Claudia, una delle signore che ieri mattina hanno ottenuto un appuntamento dalla Polizia municipale, lei non ha mai ricevuto notizia della multa che dalle 85 euro iniziali è lievitata a poco meno di 300 euro. E i margini di manovra e di difesa, per lei come per gli altri cui in questi giorni stanno arrivando le ingiunzioni, sono molto stretti.