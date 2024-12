Tennis, l'Italia pigliatutto! Dopo le Finals ospiterà anche l'ultima fase della Coppa Davis fino al 2027

Le prossime Final 8 di Coppa Davis, che fino a quest’anno si sono disputate a Malaga, saranno ospitate in Italia. L’annuncio ufficiale è arrivato insieme agli accoppiamenti per i playoff del 2025. Accordo pluriennale, con Bologna come prima sede, seguita negli anni successivi da un possibile avvicendamento con città come Milano e Torino.

Bologna, che aveva ospitato la fase a gironi fino a settembre, era già designata per un altro anno, ma la Federazione Internazionale di Tennis (ITF) ha deciso di modificare il format della competizione: non più gironi, ma incontri giocati in casa e in trasferta. Grazie a questa novità, il capoluogo emiliano manterrebbe il suo ruolo centrale nella Davis per il 2025, in attesa di ulteriori dettagli che potrebbero prolungare la permanenza dell’evento in Italia fino al 2030, sul modello delle ATP Finals.

La scelta dell’Italia come nuova sede delle Final 8 non è casuale. L’efficienza dell’organizzazione italiana, il prestigioso lavoro della Federazione Italiana Tennis e Padel (FITP), i successi storici delle due “Insalatiere” conquistate dagli azzurri e il primato mondiale di Jannik Sinner hanno certamente facilitato la decisione dell’ITF. Inoltre, la designazione dell’Italia come Paese ospitante garantirà agli azzurri l’accesso diretto alla fase finale, risparmiando loro le eliminatorie precedenti.