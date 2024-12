Supercoppa italiana medici, Trinacria Palermo si aggiudica la competizione intitolata a Totò Schillaci

La finale di Supercoppa organizzata dalla Asd Nazionale Medici Calcio nel nome di Toto' Schillaci se l'e' aggiudicata proprio una squadra di Palermo. I medici di Trinacria cari al dottore Teo Guzzetta hanno battuto i colleghi di Napoli con un secco 5 a 0. Era la sfida tra i campioni d'Italia, Trinacria, e i vincitori della Coppa Italia. E i siciliani hanno chiuso la stagione mettendo in bacheca il secondo trofeo del 2024.



La partita disputata al "Pasqualino Stadium" di Carini e dedicata all'eroe delle notti magiche di Italia 90, proprio nel giorno in cui avrebbe compiuto 60 anni, e' stata segnata dalle reti di Davide Lo Nardo, Dario Costa, Peppe Rizzo (doppietta) e Giacomo Rizzo. E' stata una bella giornata di sport come hanno sottolineato i presidenti Guzzetta e Gianni Borrelli, che guida pure l'Asd Nazionale Medici Calcio. Le due squadre sono entrate in campo con una maglia celebrativa, azzurra, con il numero 19. Schillaci ' stato ricordato con un minuto di silenzio. Targhe sono state consegnate al figlio Mattia e alla moglie Barbara. Alla cerimonia di premiazione era presente tra gli altri il dottore Antonio Iacono, in rappresentanza dell'Ordine provinciale dei medici. Nell'Albo d'oro della manifestazione prevale Cosenza con cinque successi, ma ora Trinacria segue a quota due (la prima Supercoppa nel 2020 era stata conquistata proprio contro i medici di Napoli, 2 a 1 il risultato). Con un trofeo ciascuno troviamo il Palermo di Giovanni Imburgia, Melito Porto Salvo, Flegrea e Napoli.