Scontro tra auto a Sellia Marina, ferito il guidatore di una Fiat 600

Una squadra dei vigili del fuoco del comando di Catanzaro, distaccamento di Sellia Marina, è intervenuta in viale Crotone, nel quartiere marinaro, per un incidente stradale che ha coinvolto due automobili, una Volkswagen UP e una Fiat 600.

Il conducente della Fiat 600 è rimasto bloccato all'interno dell'abitacolo, riportando ferite lievi. I vigili del fuoco hanno provveduto a liberarlo, affidandolo successivamente al personale sanitario del Suem118 per le cure necessarie.

L’intervento si è concentrato anche sulla messa in sicurezza dell’area e dei veicoli coinvolti per evitare ulteriori rischi. L’incidente ha causato disagi alla circolazione stradale nella zona.

Sul posto è intervenuta la Polizia Locale, che si è occupata dei rilievi e degli adempimenti di competenza per chiarire la dinamica del sinistro.