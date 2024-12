Trenitalia, in Sicilia al via l'orario invernale: intermodalità e comfort le parole d'ordine

Una nuova offerta invernale all’insegna del turismo sostenibile e dell’intermodalità Trenitalia (Gruppo FS) propone una gamma di servizi pensati per soddisfare le esigenze di chi viaggia in treno e in bus per lavoro, studio, svago o vacanze natalizie. Sostenibilità, intermodalità e innovazione sono al centro dell’offerta, che comprende Frecce, Intercity e treni Regionali, con un record di circa mezzo miliardo di passeggeri nel 2024. Sicilia: connessioni potenziate per le festività natalizie Confermati i collegamenti Intercity tra Sicilia, Roma e Milano, inclusi gli Intercity Notte. Blu Jet, con 32 corse giornaliere tra Messina e Villa San Giovanni, garantisce coincidenze con le Frecce per Roma, Milano, Torino e Venezia, oltre agli Intercity per Roma e Milano e una coppia di Intercity Notte per Torino. Un servizio che migliora la connessione nave-treno per chi sceglie la Sicilia. Treni Regionali: un servizio sempre più smart, sostenibile e capillare Con oltre 400 milioni di passeggeri all’anno e 6.000 corse giornaliere, i treni Regionali raggiungono capillarmente ogni angolo del Paese.

I 180 collegamenti Link integrano bus, navi e altri mezzi in un’unica soluzione di viaggio. In Sicilia, grazie all’accordo con la Regione, sono stati introdotti servizi per lavoratori, studenti e turisti: Collegamenti diretti tra Agrigento e l’aeroporto di Palermo. Nuovo treno serale per Palermo dalla Capitale italiana della cultura 2025. Nuovo collegamento pomeridiano diretto da Agrigento Centrale a Palermo. Ritorno del “Barocco line” in primavera, con corse festive tra Siracusa e Donnafugata. Intermodalità treno+Link Confermate le soluzioni integrate treno+Link: Valle dei Templi: collegamento bus dalla stazione di Agrigento Centrale in soli 12 minuti. Fontanarossa Airlink: servizio tra la stazione di Catania Aeroporto e il terminal aeroportuale. Taormina Link: collegamento dalla stazione di Taormina-Giardini al centro città. Collaborazione Trenitalia-FCE: biglietti unici per i treni da/per Giarre-Riposto e le stazioni FCE fino a Randazzo. 23 corse feriali tra Palermo Centrale e il Duomo di Monreale in collaborazione con AST.