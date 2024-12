Lamezia, operazione “Ghost oil”, assolti Graziano Vulcano e Mariantonia Capasso

Assolti, con dissequestro di tutti i beni, Graziano Vulcano e Mariantonia Capasso, che erano stati coinvolti nell'operazione Ghost Oil. L'inchiesta era stata avviata l'11 febbraio 2022 con l'esecuzione di 11 misure cautelari da parte dei carabinieri e avrebbe portato alla luce l'esistenza di una presunta associazione a delinquere responsabile di una truffa aggravata nel settore agricolo e dei carburanti, realizzata anche tramite l'accesso illecito ai sistemi informatici.

L'indagine ebbe origine dall'attività imprenditoriale di Roberto De Fazio che, secondo l'accusa, tra il 2018 e il 2019 avrebbe ottenuto 128 mila litri di gasolio utilizzando documenti falsificati, causando allo Stato un danno superiore ai 77 mila euro per accise e IVA non versate, in ragione della suddetta operazione, erano stati sottoposti a sequestro beni per oltre 500.000 mila euro.

Nell’immediato con provvedimenti di natura cautelare personale e reale venivano disposti gli arresti domiciliari per i signori Graziano Vulcano e Mariantonia Capasso legali rappresentati della società Kremissa Carburanti s.r.l. veniva anche disposto il sequestro preventivo della ridetta società che veniva anche attinta della misura interdittiva di inibizione all’esrcizio di attività di impresa, ai sig.ri Graziano Vulcano e Mariantonia Capasso sono stati contestati i reati di associazione per delinquere, truffa aggravata e destinazione illecita di prodotto ad uso agevolato.

All’esito della istruttoria dibattimentale il Tribunale di Crotone ha assolto i signori Graziano Vulcano e Mariantonia Capasso patrocinati dagli Avv.ti Emanuele Campana, Massimiliano Carnovale e Cinzia Mascaro.

Il Tribunale di Crotone, alla pubblica udienza del 19.12.2024 ha pronunciato il dispositivo con il quale tra gli altri ha assolto Vulcano Graziano e Mariantonia Capasso per non aver commesso il fatto, con conseguente dissequestro di tutti beni oggetto di sequestro preventivo. Il Collegio penale ha invece condannato a 5 anni, 7 mesi e 10 giorni di carcere a Roberto De Fazio (44 anni, di Scandale), 6 anni e 5 mesi di reclusione ad Alessandro Bianco (43enne di Isola Capo Rizzuto), 6 anni e 1 mese di detenzione a Francesco Ranieri (50 anni di Isola Capo Rizzuto). Condannato a 2 anni e 20 giorni di carcere Giuseppe Giancotti (42enne di Rocca di Neto)