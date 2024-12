Graduation Day Ig-Unical: la festa dei laureati magistrali in Ingegneria Gestionale che unisce passato, presente e futuro

Si è svolto allo University Cub dell’Unical la seconda edizione del Graduation Day del Corso di Studi in Ingegneria Gestionale, evento unico nel suo genere ispirato alle tradizioni dei campus americani. Nel corso della manifestazione il corpo docente ha consegnato le pergamene di laurea ai nuovi Ingegneri Gestionali ai quali è stata anche aperta la porta d’ingresso all’associazione IG Alumni che racchiude tutti i laureati in ingegneria gestionale dell’Unical. Anche questo rappresenta una sorta di unicum in quanto riesce a mettere in correlazione diretta i nuovi ingegneri con una rete di colleghi già affermati nel mondo del lavoro. Un passaggio certamente non secondario per chi si affaccia dopo i banchi dell’università al complesso mondo del lavoro. Nel corso della manifestazione molti ingegneri senior hanno portato la loro testimonianza confermando di fatto la bontà di un progetto visionario che nel corso degli anni sta riscuotendo sempre più consensi e viene guardato come una best practice da replicare.