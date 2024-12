Uccide il marito con un cacciavite, arrestata 30enne a Pachino

Una donna, originaria della Nigeria, è accusata dell’omicidio del marito, suo connazionale, entrambi di 30 anni, avvenuto nel tardo pomeriggio a Pachino, in provincia di Siracusa. Secondo una prima ricostruzione, al vaglio degli agenti di polizia di Pachino e Siracusa, la 30enne che è stata arrestata, avrebbe ferito l’uomo con un cacciavite.

L’uomo è stato poi trasportato al pronto soccorso, ma per lui non c'è stato nulla da fare, troppo gravi le lesioni riportate per consentire ai medici di salvarlo. Sulle cause dell’aggressione mortale sono al lavoro gli inquirenti, coordinati dai magistrati della procura di Siracusa e, stando alle prime informazioni, la coppia avrebbe litigato dopo che sarebbe stato tolto l’affidamento del loro figlio di appena due anni. Una ricostruzione che deve ancora essere verificata dalla polizia.