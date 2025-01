Esplode una Tesla, morto il conducente: non si esclude l'ipotesi terrorismo. Elon Musk: "Stiamo indagando, caso mai visto"

Una Tesla Cybertruck è esplosa causando la morte di una persona oggi davanti al Trump Hotel di Las Vegas. Lo scrive Abc News aggiungendo che tutte le ipotesi sono aperte, compresa quella del terrorismo e che le autorità stanno indagando. L’esplosione ha innescato un incendio davanti all’edificio, che nel frattempo è stato domato. L’autista si è fermato nell’area parcheggiatori dell’hotel dove poi il veicolo è esploso. L’autista è morto e, finora, è l’unica vittima. Sette passanti hanno riportato ferite lievi, hanno detto le autorità. Secondo un funzionario, l’auto aveva a bordo alcuni mortai del genere per i fuochi d’artificio.

Il patron di Tesla, Elon Musk, ha assicurato in un post su X che l’azienda sta indagando il caso del cybertruck che è esploso a Las Vegas di fronte al Trump Hotel, uccidendo il conducente e ferendo sette persone. «Diffonderemo ulteriori informazioni non appena sapremo qualcosa, non abbiamo mai visto nulla di simile», scrive Musk