"Grazie per la vostra umanità": parla Giuseppe, l'uomo salvato dai carabinieri in Aspromonte

"Era mia intenzione tornare a ringraziarvi per la vostra umanità e per il vostro tempestivo intervento nelle aree impervie dei boschi dell’Aspromonte". Con queste parole, il signor Giuseppe, un uomo di sessant'anni, ha espresso la sua sincera gratitudine ai Carabinieri della Stazione di Staiti (RC), protagonisti del suo salvataggio.

L'incidente è avvenuto nei boschi di Staiti, un piccolo comune montano situato all’estremo confine sud del Parco Nazionale dell’Aspromonte, noto per la sua bellezza naturale ma anche per i suoi sentieri impervi e difficili. Il signor Giuseppe stava percorrendo uno di questi sentieri in un pomeriggio che sembrava essere un’occasione di tranquillità immerso nella natura. Purtroppo, la sua giornata è stata improvvisamente interrotta da una tragica caduta in un dirupo.

L’uomo, rimasto ferito, è riuscito a chiamare i soccorsi, e il 112 ha prontamente allertato i Carabinieri della Stazione di Staiti. Con l’aiuto delle tecniche di soccorso montano, i militari sono riusciti a raggiungere il luogo dell'incidente, a mettere in sicurezza l'uomo e a recuperarlo per trasferirlo in un'area dove poter essere affidato alle cure dei familiari che erano nel frattempo giunti sul posto.