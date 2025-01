Musk replica a Salvini: "L'accordo Italia-SpaceX sarebbe grandioso"

Elon Musk ha commentato su X (ex Twitter) il possibile accordo con l’Italia per l’utilizzo di SpaceX, definendolo «fantastico» e aggiungendo che altri Paesi in Europa potrebbero richiedere di usufruirne. Il commento di Musk arriva in risposta al vicepremier Matteo Salvini, che aveva auspicato un accordo considerandolo un’opportunità.

Schlein: Salvini smentisce Meloni. La premier venga in Aula

«La corsa della destra italiana al bacio della pantofola all’uomo più ricco del mondo starebbe assumendo tratti ridicoli, se non fosse che in gioco ci sono la sicurezza nazionale, i soldi dei cittadini italiani e i loro dati sensibili. Perchè ieri il vice-premier Salvini, con la conferma di Musk stesso, ha di fatto smentito la dichiarazione di Palazzo Chigi che sosteneva che tra il governo e SpaceX non si stia concludendo l’accordo per l’utilizzo del sistema Starlink. Anzi, Salvini ha letteralmente affermato che un accordo di questo tipo per il governo è un’opportunità e auspicato che si conclusa presto». Lo dichiara la segretaria del Pd Elly Schlein.