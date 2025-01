Cosenza, truffa e autoriciclaggio: tre arresti e sequestro da 15 milioni di euro e tre chili di monete d'oro

La Procura della Repubblica di Cosenza ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di tre persone e decreti di sequestro preventivo per un valore complessivo di oltre 15 milioni di euro, emessi dal GIP del Tribunale di Cosenza. Altri otto indagati sono stati raggiunti da inviti a comparire per interrogatorio, nell'ambito di un'inchiesta che ha smascherato un'organizzazione criminale dedita a truffe sui crediti d’imposta e al successivo autoriciclaggio mediante acquisto di oro da investimento.

Le indagini

L’operazione, condotta dalla Guardia di Finanza e dal Centro Operativo Sicurezza Cibernetica di Cosenza, ha fatto emergere un sistema ben strutturato composto da sette persone operanti tra il territorio di Cosenza e la costa tirrenica. Grazie a intercettazioni telefoniche e telematiche, approfondimenti informatici sofisticati e l’analisi di numerose segnalazioni di operazioni sospette, è stato ricostruito il meccanismo fraudolento che consentiva ai membri dell'organizzazione di ottenere crediti d’imposta illeciti, monetizzarli tramite cessioni a Poste Italiane S.p.A., e reinvestire i proventi nella compravendita di oro.