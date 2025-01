Lazio-Como è una questione tra bomber: Cutrone risponde a Dia. Follia di Tchaouna: due gialli in un minuto

LAZIO-COMO 1-1

MARCATORI: 34' pt Dia, 27' st Cutrone.

LAZIO (4-2-3-1): Provedel 6.5; Lazzari 6 (15' st Marusic 6), Gigot 6, Romagnoli 6, Pellegrini 5.5 (15' st Nuno Tavares 6); Guendouzi 6, Rovella 6.5; Isaksen 5.5 (28' st Hysaj 6), Tchaouna 4.5, Dele-Bashiru 6.5; Dia 7. In panchina: Mandas, Furlanetto, Castrovilli, Basic, Noslin. Allenatore: Baroni 6.

COMO (4-2-3-1): Butez 6; Van der Brempt 6, Dossena 6, Kempf 5.5, Moreno 6 (24' st Belotti 6); Engelhardt 6, Da Cunha 6; Strefezza 6 (40' st Kone sv), Paz 6 (20' pt Diao 5.5), Fadera 6; Cutrone 7 (40' st Mazzitelli sv). In panchina: Audero, Reina, Jack, Iovine, Braunoder, Andrealli, Verdi, Gabrielloni, Chinetti. Allenatore: Fabregas 6.5

ARBITRO: Tremolada di Monza 4.5.

NOTE: serata serena, terreno in buone condizioni. Al 13' st espulso Tchaouna per doppio giallo (entrambe le ammonizioni per imprudenza). Ammoniti: Kempf, Pellegrini, Rovella, Diao, Engelhardt. Angoli: 7-7. Recupero: 1' pt, 4' st.

L’obiettivo era reagire alla sconfitta nel derby e festeggiare i 125 anni di storia della polisportiva. All’Olimpico però la Lazio - in 10 uomini dal 58' per un rosso a Tchaouna - deve accontentarsi di un 1-1 contro un Como che lascia la Capitale in ansia per l’infortunio subìto da Nico Paz, ma con un punto che porta il bottino in classifica a quota 19. È un gol di Cutrone a vanificare il vantaggio di Dia, oggi padrone dell’attacco in assenza dello squalificato Castellanos (fermati dal giudice anche Gila e Zaccagni). Le assenze però spiegano solo in parte alcuni dei problemi già visti durante la stracittadina. Tra questi c'è l’approccio alla gara, considerando che solo il Verona (otto) ha concesso più gol della Lazio nel primo quarto d’ora di gioco nell’attuale Serie A (sette). Nei quindici minuti d’apertura il Como - che in questo parziale in stagione ha segnato solamente una rete - spreca quattro occasioni nitide. Al 3' Nico Paz a tu per tu con Provedel tenta un colpo sotto senza precisione. Due minuti dopo, sugli sviluppi di un cross da calcio piazzato, è Kempf ad anticipare di testa Provedel e a colpire il palo.