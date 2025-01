Un pieno di emozioni per la messinese Alessia Spidalieri ad “Affari Tuoi”: vince 50mila euro e... mangia l'arancino

Una serata emozionante e piena di colpi di scena quella vissuta da Alessia Spidalieri, giovane messinese originaria di Villafranca Tirrena, che ha partecipato al celebre programma televisivo “Affari Tuoi”. Trasferitasi a Barcellona Pozzo di Gotto dopo il matrimonio, Alessia lavora come creatrice di contenuti digitali per aziende ed è stata accompagnata in studio dal marito Pietro.

La Sicilia protagonista

Come vuole la tradizione del programma dal 2025, ogni concorrente è accompagnato da un piatto tipico della propria regione di provenienza. Per Alessia, la scelta è ricaduta sull’arancino, specificato con orgoglio dalla concorrente per sottolineare le sue radici messinesi.

Un inizio difficile

La partita si è aperta con due pesanti eliminazioni: i pacchi da 100mila e 75mila euro sono stati subito scoperti, gettando un’ombra di sconforto sulla coppia. Tuttavia, Alessia ha mantenuto la calma, trovando un piccolo sollievo con l’uscita del pacco da 5 euro. Ma il gioco ha subito un altro duro colpo con la scoperta dei 200mila euro, seguita dai pacchi da 20mila e 10 euro che hanno chiuso la prima sestina.