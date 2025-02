Acr Messina: fiducia sì, ma piedi per terra. Dai propositi ai fatti: non serve altro

Una maglia bianca sotto la giacca blu chiaro, un occhiale alla moda e tanti sorrisi regalati a chi aveva occhi solo per lui. Si è presentato così, con leggerezza e anche personalità, Doudou Cissè, l’uomo nuovo del calcio messinese chiamato a riportare in alto i gloriosi colori dell’Acr. Nessuna emozione, solo messaggi diretti alla platea, senza giri di parole. Anche ripetuti per far comprendere meglio qual è la sua missione: «Portare questa squadra in alto, dove merita di stare». Il ceo di AAD si è così preso i primi scroscianti applausi di una piazza che con il suo progetto sogna un futuro diverso, ma senza illudersi. Non vuole (e non deve) farlo, Messina, per non ripetere gli errori del recente passato, quando altri aspiranti “messia” del pallone nostrano avevano venduto solo fumo e tante promesse. Il passato insegna, sempre. Ed è per questo che la città, tutta, non vuol cascarci più.