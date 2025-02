Delegazione dei Medici Calcio alla Domenica Sportiva. Presenti anche Cosenza, Melito e Palermo

Una delegazione della Nazionale Medici Calcio è stata ospite della Domenica Sportiva negli studi di corso Sempione, a Milano. Con il presidente Giovanni Borrelli e il vicepresidente Antonio Caputo c'erano i consiglieri Teo Guzzetta di Trinacria Palermo e Francesco D'Amelio di Avellino. Presenti pure i presidenti delle squadre del Palermo Medici, Giovanni Imburgia, di Melito Porto Salvo, Nino Zavettieri, il presidente della squadra di Bologna, Ernesto Gelonesi, il vicepresidente di Milano e Brianza, Paolo Franchi, l'addetto stampa Franco Rosito e alcuni giocatori delle squadre di Cosenza (Paolo Guzzo che è anche segretario dei Medici Cosenza Fc) e Alessandro Prantera), Napoli (Giacomo Borrelli, Francesco Buonocore) e Milano Brianza (Matteo Pina).

Nel suo intervento il presidente Borrelli ha ricordato che la Nazionale Medici Calcio è una libera associazione tra medici uniti in primis dalla passione per il calcio. “La nostra mission”, ha aggiunto Borrelli, “è divulgazione della cultura medica e della beneficenza. Alla nazionale afferiscono squadre da tutta Italia toccando la gran parte delle regioni che ogni anno nel mese di giugno per una settimana si sfidano per conquistare il titolo di campione d’Italia. Tra settembre ed ottobre poi la fase finale della Coppa Italia a cui si arriva dopo una prima fase eliminatoria ed infine a dicembre la manifestazione conclusiva della stagione ovvero la Supercoppa tra le vincitrici del campionato e della Copp Italia”. Borrelli ha poi ricordato la prossima manifestazione che si terrà in terra calabra, a Locri, esattamente, e che vedrà impegnata la Nazionale Medici a fine marzo in un triangolare con la Nazionale Attori e le "Colonne d’Ercole". Il ricavato andrà in parte a sostegno della realizzazione del laboratorio di medicina di precisione della nuova Oncologia dell’ospedale Spoke di Locri ed in parte a supporto della ricerca sui trapianti di midollo osseo e cellule staminali.